Кубатбек Боронов не исключил введение карантина по COVID-19. Но в крайнем случае

«Если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться, то, возможно, встанет вопрос об усилении карантинных правил. Думаю, люди воспримут это правильно», — заявил журналистам премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, за последние 10 дней эпидемиологическая ситуация осложнилась. Происходит это не только в Кыргызстане, но и по всему миру.

«Статистика новых случаев заражения коронавирусом за последние дни растет. Мы в пределах своих возможностей постараемся не вводить карантин и не мучить этим людей. Постараемся выйти из ситуации на существующих условиях», — подчеркнул Кубатбек Боронов.

За последние сутки в республике выявили 244 новых случая заражения коронавирусом. В том числе 174 — в трех южных областях республики.