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Общество
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Экс-премьер-министра Кубатбека Боронова вызвали на допрос в Финпол

Экс-премьер-министра Кубатбека Боронова вызвали на допрос в Финпол. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что бывшего главу кабмина допросят 12 января в рамках уголовного дела по поставкам гуманитарной помощи в КР во время пандемии коронавируса. Известно, что Кубатбека Боронова вызвали в ГСБЭП в качестве свидетеля.

Напомним, по делу о поставках гумпомощи в страну подозреваемым проходит и бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. В качестве свидетеля вызывался и экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179573/
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Экс-премьер-министра Кубатбека Боронова вызвали на допрос в Финпол