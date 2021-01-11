Экс-премьер-министра Кубатбека Боронова вызвали на допрос в Финпол. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что бывшего главу кабмина допросят 12 января в рамках уголовного дела по поставкам гуманитарной помощи в КР во время пандемии коронавируса. Известно, что Кубатбека Боронова вызвали в ГСБЭП в качестве свидетеля.

Напомним, по делу о поставках гумпомощи в страну подозреваемым проходит и бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. В качестве свидетеля вызывался и экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.