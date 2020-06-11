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Власть

Депутат предлагает заменить в школах компьютеры ноутбуками

Депутат парламента Дастан Бекешев предлагает заменить в школах компьютеры ноутбуками.

Нардепы обсуждают соглашение о финансировании между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития (МАР) по проекту «Образование для будущего».

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По словам Дастана Бекешева, компьютеры устаревают и ученики на них не работают, они уходят в директорский кабинет или бухгалтерию. «Думаю, что пора переходить на электронное обучение, вводить электронные учебники, оснащать школьников планшетами, ноутбуками», — считает он.

Его коллега Аалы Карашев раскритиковал Минобраз. Он напомнил, что в рамках проекта предусматривается финансирование со стороны МАР на сумму $50 миллионов, из которых половина — грант, а вторая — кредит. «Опять долг? А отдавать из чего будем?» — поинтересовался Аалы Карашев.

Еще один парламентарий Исхак Пирматов отметил, что брать в долг, конечно, не хорошо, но эти средства пойдут на образование, уровень которого надо повышать, иначе страна никогда не избавится от торговли голосами на выборах. По его мнению, продавать голоса могут только малообразованные граждане.

Отметим, что средства МАР предоставляются на 38 лет, из них 6 лет — льготный период с процентной ставкой 0,75 процента. Задачами проекта являются улучшение подготовки детей к школе и повышение квалификации учителей, продвижение в международном рейтинге PISA.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155697/
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