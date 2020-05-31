В парламенте предлагают передавать налоговые споры в Третейский суд

Группа, состоящая из 42 депутатов Жогорку Кенеша, инициирует поправки в Административно-процессуальный и Налоговый кодексы.

Они предлагают законодательно закрепить норму, по которой иски по налоговым спорам должны рассматриваться в Международном третейском суде при Торгово-промышленной палате КР.

По данным нардепов, в течение последних лет наблюдается рост количества обращений Государственной налоговой службы в суд на взыскание налоговой задолженности, а также увеличилось количество исков налогоплательщиков по отмене решений фискальных органов по доначислению налоговых платежей.

Отмечается, что количество решений ГНС по жалобам субъектов предпринимательства, принятых в пользу бюджета, составляет более 90 процентов. А при рассмотрении жалоб налогоплательщиков соотношение правомочных вердиктов в соответствии с налоговым законодательством приближается к 50/50.

Депутаты указывают, что судебные разбирательства растягиваются на годы, обременяя налогоплательщика финансово и организационно, приводит к нежеланию дальнейшего развития бизнеса в Кыргызстане или уводу части бизнеса в теневую сферу.

По мнению инициаторов поправок, Третейский суд надо наделить полномочиями решать и налоговые споры.