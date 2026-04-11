Инвесторам усилили защиту: споры разрешат через арбитраж и переговоры

Президент КР Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в законодательство об инвестициях и третейских судах.

Документ уточняет порядок защиты инвесторов и разрешения инвестиционных споров. В частности, закреплено, что споры должны в первую очередь решаться путем переговоров, а при согласии сторон — через медиацию или иные досудебные механизмы.

Если урегулировать конфликт не удается, он может быть рассмотрен в судах Кыргызстана либо передан в арбитраж при наличии соответствующего соглашения или международных договоров.

Законом также усилены гарантии защиты собственности инвесторов. Конфискация имущества теперь возможна исключительно по решению суда и только в случаях, предусмотренных уголовным законодательством.

Кроме того, отменено требование нотариального удостоверения в одной из норм закона, а также закреплено, что иностранные инвесторы могут проходить аккредитацию на добровольной основе.

Отдельным положением признана утратившей силу одна из статей закона о третейских судах.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.