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Власть

Телеканалы за вредный детский контент предлагают привлекать к ответственности

Телеканалам Кыргызстана предлагают запретить с 7.00 до 23.00 показывать программы и передачи неновостного характера, которые могут навредить физическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетних. Об этом сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жамангулов.

По его словам, телерадиопрограммы или телерадиопередачи, подлежащие ограничению по доступу, непосредственно перед и периодически во время их трансляции должны иметь специальное предупреждение и обозначаться в расписании программ.

«Наши телеканалы обычно ретранслируют зарубежные фильмы, где есть несоответствующие эпизоды. Обычно в самих странах-производителях фильмов такие сцены закрывают», — сказал Азамат Жамангулов.

По его словам, за контентом телеканалов будет следить информационный отдел Минкульта. За нарушение требований закона придусмотрена ответственность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153925/
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