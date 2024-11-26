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Общество

В Бишкеке прошел гала-концерт кыргызско-казахского проекта «Кош канат»

В Бишкеке прошел гала-концерт кыргызско-казахского проекта «Кош канат» (Двойное крыло). Об этом сообщает телеканал 24.kz.

Отмечается, что совместное выступление артистов двух стран стало промежуточным итогом одноименного телевизионного шоу, популярного среди зрителей Кыргызстана и Казахстана.

«Кош канат» стартовало в Кыргызстане и Казахстане год назад. Главная особенность шоу в том, что в прямом эфире артисты двух республик поют, танцуют, рассказывают об особенностях национальных музыкальных жанров, творческом разнообразии, традициях и культуре.

На гала-концерт в Бишкек из Казахстана приехали 45 артистов. Они представляли самые разные музыкальные жанры: от традиционных национальных до эстрадных. Зрители увидели айтыс акынов, сольные номера популярных певцов и отрывки мюзикла.

За вклад в развитие сотрудничества Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана вручило казахстанским артистам грамоты и благодарственные письма.

Следующий гала-концерт телепроекта «Кош канат» планируется провести в Казахстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312265/
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