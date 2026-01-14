Кабмин предлагает изменить правила формирования соцпакета цифрового ТВ

На общественное обсуждение вынесен проект постановления кабинета министров, предусматривающий изменения в ряде решений правительства, касающихся социального пакета телеканалов эфирного цифрового наземного вещания.

Согласно проекту, предлагается внести поправки в постановление кабинета министров от 4 марта 2022 года № 111 «Об утверждении Социального пакета телеканалов эфирного цифрового наземного вещания в Кыргызской Республике». В частности, пункт 1 документа предлагается признать утратившим силу, а также уточнить, что формирование социального пакета будет осуществляться Службой антимонопольного регулирования по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере информации.

Кроме того, изменения затронут постановление правительства от 23 июня 2014 года № 349, которым утверждено Положение о порядке формирования Социального пакета телеканалов и/или радиоканалов. Проектом предлагается исключить упоминания о спортивных каналах, отменить конкурсные условия включения частных теле- и радиокомпаний в социальный пакет, а также наделить уполномоченный орган правом принимать решения о включении каналов без проведения конкурса.

Также предлагается признать утратившими силу ряд норм, регулирующих сроки и порядок рассмотрения заявлений телерадиоорганизаций.

Проект разработан в целях обеспечения доступа населения к информации и размещен для общественного обсуждения в установленном порядке.