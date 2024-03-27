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Общество

Для развития госязыка. Обмен контентом с телеканалами предлагает Минкульт

Глава Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов встретился с представителями отечественной киноиндустрии. Стороны обсудили возможность обмена контентом с телеканалами страны для более активного развития государственного языка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, планируется увеличить контент на кыргызском на местном телевидении, а также увеличить количество кинолент кыргызских кинодеятелей, которые запустят в эфир.

Чиновник также поднял тему о необходимости усилить работу для дубляжа отечественных кинолент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289940/
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