Экономика

В Кыргызстане хотят запустить российский онлайн-кинотеатр KION

В Кыргызстане хотят запустить российский онлайн-кинотеатр KION. Об этом было заявлено на завершившемся в Чолпон-Ате Кыргызско-Российском экономическом форуме.

Отмечается, что запуск состоится в партнерстве с одним из местных провайдеров. Контент KION будет интегрирован в витрину кыргызстанского онлайн-кинотеатра, и пользователи получат доступ к двум сотням фильмов и сериалов. Также прорабатывается вопрос о запуске в КР книжного сервиса «Строки».

По словам генерального директора МТС Медиа Софьи Митрофановой, в Кыргызстане наблюдается высокий интерес к контенту на русском языке, а сама республика лидирует среди стран ЕАЭС по темпам роста ВВП, поэтому это перспективная территория для работы российских медиаплатформ.

KION — российская мультимедийная онлайн-платформа, созданная компанией МТС. Начала работу 20 апреля 2021 года.

Среди возможности сервиса:

  • просмотр ТВ, телесериалов и фильмов на различных устройствах: смартфоне, планшете, компьютере, на Smart TV и ТВ-приставках.
