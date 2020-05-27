Депутаты парламента предлагают ввести единый налог и объясняют зачем

Инициативная группа депутатов Жогорку Кенеша (44 человека) предлагает упрощенную схему налогообложения. Поправки вносятся в Закон «О поддержке субъектов предпринимательства в период обстоятельств непреодолимой силы». Проект вынесен на общественное обсуждение.

Авторы отмечают необходимость введения единого налога, причем независимо от превышения регистрационного порога по НДС.

«В результате налогоплательщики получат право уплачивать единый налог вместо налога на прибыль, НДС на облагаемые поставки и налога с продаж. Таким образом крупный, средний и малый бизнес получит дополнительную возможность уплачивать один налог вместо трех. При этом не требуется изменения налогового контроля, форм фискальной отчетности и механизмов уплаты единого налога», — говорится в справке-обосновании.

Уточняется, что сохраняется также и право за налогоплательщиками пролонгировать убытки, накопленные до регистрации по единому налогу.

Налоговые органы обязаны аннулировать регистрацию субъекта как плательщика НДС без специального заявления. Достаточно только уведомления о регистрации в качестве плательщика единого налога.

Для субъектов предпринимательства, которые не облагают экспорт товаров, работ и услуг НДС и налогом с продаж, сохраняется возможность не уплачивать единый налог с таких поставок.