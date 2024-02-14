Цифра дня. 22,3 миллиарда сомов налогов и страховых взносов собрали в январе

В январе 2024 года собрали 22 миллиарда 373,3 миллиона сомов налогов и страховых взносов. Об этом сообщает Налоговая служба.

Установленный план перевыполнен на 1 миллиард 88,3 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го собрали на 4,5 миллиарда сомов больше.

В том числе собрали 16 миллиардов 498,7 миллиона сомов налогов и платежей. План перевыполнен на 3,7 миллиона сомов. В отличие от января прошлого года, собрали больше на 3,2 миллиарда сомов.

Сумма страховых взносов составила 5 миллиардов 874,6 миллиона сомов (на 1 миллиард 84,6 миллиона сомов больше плана). Показатель 2023-го превышен на 1,2 миллиарда сомов.