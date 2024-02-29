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Утвержден реестр рынков КР, где применяется упрощенная система налогообложения

Распоряжение Кабинета Министров от 28.02.24 года № 73

В целях реализации части 13 статьи 423 Налогового кодекса Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 13,17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»:

1. Утвердить Реестр рынков и мини-рынков Кыргызской Республики, на территории которых применяется упрощенная система налогообложения на основе единого налога по ставке 0,1 процента для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность, согласно приложению.

2. Государственной налоговой службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики принять исчерпывающие меры по реализации настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель

Кабинета Министров

КыргызскойРеспублики А.У.Жапаров
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/287971/
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