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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

ООН обеспокоена попытками депутатов внести поправки в закон об НКО

Организация Объединенных Наций обеспокоена попытками депутатов Жогорку Кенеша внести поправки в закон об НКО и обязать неправительственные организации отчитываться об источниках финансирования. Представительство постоянного координатора системы ООН направило соответствующую вербальную ноту в парламент.

Отметим, сегодня, несмотря на карантин, комитет по социальным вопросам организовал парламентские слушания по законопроекту об НКО, инициируемому нардепом Бактыбеком Райымкуловым. Доступ представителей гражданского сектора ограничен. Онлайн-обсуждение вопреки просьбам правозащитников не обеспечено.

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ООН напоминает, что инициатива депутата Райымкулова вызвала серьезную обеспокоенность представителей международного сообщества и медиаторов специальных процедур организации. «Резолюция 22/6 Совета по правам человека ООН предусматривает, что государства должны обеспечить, чтобы требования к отчетности не препятствовали функциональной автономии неправительственных ассоциаций.Мандат Специального докладчика ООН по свободе собраний и объединений подтвердил, что использование обременительных, бюрократических требований к отчетности может в конечном итоге препятствовать законной работе некоммерческих организаций», — говорится в ноте ООН.

Кроме того, в обращении отмечается, что любые санкции в отношении НКО должны быть соразмерны предусмотренной цели и иметь веское и объективное обоснование закона и его применения.

«С сожалением отмечаем, что предлагаемая поправка не соответствует этому требованию», — подчеркивается в ноте ООН.

Представители организации просят депутатов обратить внимание на мнение спецдокладчиков ООН и члена Венецианской комиссии. Они были направлены в Жогорку Кенеш в начале марта. «Организация Объединенных Наций по-прежнему обеспокоена тем, что Жогорку Кенеш продолжает предпринимать усилия по внесению поправок в законодательство о НКО без необходимости проведения всесторонних консультаций и участия гражданского общества», — указано в ноте.

Учитывая значительное влияние COVID-19 на экономику и общество, мы считаем, что настало время для национальной мобилизации противостоять этой пандемии и укрепить отношения между правительством и гражданским обществом. К сожалению, предлагаемое законодательство умаляет эти национальные цели.

Вербальная нота ООН

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153504/
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