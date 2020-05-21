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Власть

Для поддержки кыргызстанцев за границей из бюджета выделяют 30 миллионов сомов

Для поддержки граждан Кыргызстана за границей Министерство иностранных дел из бюджета выделяет 30 миллионов сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Эмиль Токтошев во время обсуждения проекта о внесении изменений в республиканский бюджет на 2020 год.

По его данным, доходная часть бюджета составит — 135 миллиардов 346 миллионов сомов, расходная — 160 миллиардов 39 миллионов сомов, дефицит — 27 миллиардов 692 миллиона сомов.

«МИД сейчас привозит граждан Кыргызстана из других стран. Для поддержки мигрантов мы им выделяем 30 миллионов сомов. На развитие приграничных районов дополнительно предусматривается 15 миллионов сомов. 75 миллионов сомов отдается ФОМС для оплаты гемодиализа», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153476/
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