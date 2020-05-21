Общественный совет Минюста просит депутатов отозвать законопроект об НКО

Общественный совет Министерства юстиции обеспокоен законопроектом об НКО, инициируемым нардепом Бактыбеком Райымкуловым. Об этом 24.kg сообщила член совета Айнура Осмоналиева.
По ее словам, совет направил письмо в Жогорку Кенеш с просьбой отозвать данный законопроект.
«Предлагается, чтобы некоммерческие организации ежегодно предоставляли информацию об источниках формирования и направлениях расходования имущества на специализированном сайте уполномоченного органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц. Таким образом, предполагается сделать Министерство юстиции ответственным за сбор, обработку и опубликование данной информации. Сегодня у ведомства и так имеется свой круг полномочий, предусмотренный действующим законодательством. Недопустимо превращать Министерство юстиции в орган по контролю за деятельностью НКО», — говорится в письме.
В общественном совете Минюста считают, что проекты законов, предусматривающие увеличение расходов, которые покрываются за счет госбюджета, могут быть приняты Жогорку Кенешем после определения правительством источника финансирования.
«Принятие законопроекта противоречит международным стандартам и обязательствам Кыргызстана, о которых ранее сообщалось в юридических заключениях и правовых анализах, представленных со стороны общественности. Принятие законопроекта негативно отразится на репутации страны в международном сообществе, что также неизбежно повлияет на объем финансовой помощи международных организаций», — отмечается в обращении.
Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.