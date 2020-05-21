Общественный совет Минюста просит депутатов отозвать законопроект об НКО

Общественный совет Министерства юстиции обеспокоен законопроектом об НКО, инициируемым нардепом Бактыбеком Райымкуловым. Об этом 24.kg сообщила член совета Айнура Осмоналиева.

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По ее словам, совет направил письмо в Жогорку Кенеш с просьбой отозвать данный законопроект.

«Предлагается, чтобы некоммерческие организации ежегодно предоставляли информацию об источниках формирования и направлениях расходования имущества на специализированном сайте уполномоченного органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц. Таким образом, предполагается сделать Министерство юстиции ответственным за сбор, обработку и опубликование данной информации. Сегодня у ведомства и так имеется свой круг полномочий, предусмотренный действующим законодательством. Недопустимо превращать Министерство юстиции в орган по контролю за деятельностью НКО», — говорится в письме.

Такие действия потребуют дополнительного финансирования из бюджета, что на сегодня противоречит политике по оптимизации штатной численности органов государственной власти.

В общественном совете Минюста считают, что проекты законов, предусматривающие увеличение расходов, которые покрываются за счет госбюджета, могут быть приняты Жогорку Кенешем после определения правительством источника финансирования.

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«Принятие законопроекта противоречит международным стандартам и обязательствам Кыргызстана, о которых ранее сообщалось в юридических заключениях и правовых анализах, представленных со стороны общественности. Принятие законопроекта негативно отразится на репутации страны в международном сообществе, что также неизбежно повлияет на объем финансовой помощи международных организаций», — отмечается в обращении.

Инициатива с законопроектом выглядит как попытка установления дополнительного, более жесткого контроля за деятельностью НКО.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.