Обсуждать скандальный закон об НКО депутаты предлагают в режиме онлайн

Депутаты не согласны с проведением парламентских слушаний по скандальному законопроекту об НКО во время карантина.

Как заявил 24.kg нардеп Исхак Масалиев, это грубое нарушение положения о режиме ЧС. «Для того чтобы провести полноценные слушания с участием всех заинтересованных сторон, необходимо пригласить экспертов, представителей НПО-сектора, чтобы выслушать их замечания. А как это сделать в условиях карантина, когда нельзя собираться больше трех человек? Или кто-то просто хочет под шумок для галочки протащить документ? А потом скажут, мол, слушания же проводили. Единственный выход при режиме карантина — это организовать обсуждение в онлайн-формате», — сказал Исхак Масалиев.

Нардеп Айсулуу Мамашова, отвечая на вопросы 24.kg, отметила, что она удивлена тем, что комитет по социальным вопросам инициирует такие слушания. «По регламенту профильный комитет может назначить такой форум только с подачи автора резонансного документа. Но в любом случае проводить дискуссию без привлечения экспертов и правозащитников нельзя», — подчеркнула Айсулуу Мамашова.

Карантин не позволяет пригласить на заседание все заинтересованные стороны. Поэтому я буду настаивать, чтобы обсуждение прошло онлайн. Айсулуу Мамашова

Парламентарий Улугбек Ормонов также высказался против проведения парламентских слушаний. «Это неправильно. Мы же ограничили максимально доступ на заседания Жогорку Кенеша. А как можно провести слушания без субъектов обсуждаемого проекта закона? Считаю, все согласятся — дискуссия должна быть онлайн. Цифровизация у нас, в конце концов, или нет», — отметил депутат.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.