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Власть

Германия выделит Кыргызстану 500 тысяч евро на выборы 2020-2021 годов

Правительство Германии выделит Кыргызстану 500 тысяч евро в рамках проекта по совершенствованию демократического избирательного процесса в 2020-2021 годах. Об этом сообщила ПРООН.

По данным организации, финансовые средства предоставят в рамках Программы поддержки выборов в КР, которую реализует ПРООН. Помощь Германии является дополнением к недавно подписанным соглашениям с правительствами Японии и Швейцарии.

Поддержка со стороны Германии позволит помочь избирателям за рубежом зарегистрироваться через мобильные группы, которые будут информировать мигрантов об их избирательных правах и регистрировать их для участия в выборах.

«Еще одним важным элементом будет поддержка открытости информации о финансировании кампаний — важнейшего механизма публичной отчетности — путем разработки электронной платформы и охвата молодежи в целях предотвращения коррупции и подкупа избирателей, продвижения ценности тайны голосования как основы честности и неподкупности», — отметили в организации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152683/
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