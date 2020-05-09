Предвыборная агитация партий в период режима ЧС запрещена

Местные выборы будут объявлены после снятия режима ЧС. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

Отметим, 11 мая снимается ЧП, но действие ЧС остается. В ведомстве напомнили партиям, что любая агитационная кампания во время ЧС запрещена. В Центризбиркоме не исключили, что местные и парламентские выборы могут быть проведены в один день, 4 октября.

«Все зависит от того, когда президент издаст указ о возобновлении предвыборной кампании, приостановленной 23 марта из-за пандемии коронавируса», — пояснил замглавы ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Он добавил, что после этого Центризбирком и правительство издадут положение по проведению кампании. Она начнется с того момента, с какого была приостановлена.

Напомним, что 12 апреля выборы должны были пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу и Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в кампании подали заявки 22 политические партии.