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Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Предвыборная агитация партий в период режима ЧС запрещена

Местные выборы будут объявлены после снятия режима ЧС. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

Отметим, 11 мая снимается ЧП, но действие ЧС остается. В ведомстве напомнили партиям, что любая агитационная кампания во время ЧС запрещена. В Центризбиркоме не исключили, что местные и парламентские выборы могут быть проведены в один день, 4 октября.

«Все зависит от того, когда президент издаст указ о возобновлении предвыборной кампании, приостановленной 23 марта из-за пандемии коронавируса», — пояснил замглавы ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Он добавил, что после этого Центризбирком и правительство издадут положение по проведению кампании.  Она начнется с того момента, с какого была приостановлена. 

Напомним, что 12 апреля выборы должны были пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу и Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в кампании подали заявки 22 политические партии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152300/
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