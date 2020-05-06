Медиков обманули с компенсациями. В парламенте требуют отставки правительства

В парламенте требуют отставки правительства. С таким заявлением выступил депутат Мирлан Жеенчороев.

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Он потребовал от членов кабмина дать разъяснения о сокращении размера компенсации работникам здравоохранения.

«Правительство и премьер-министр должны объяснить, почему они раньше сообщали, что будут выплачивать медикам 200 тысяч сомов, а теперь говорят, что выплаты составят 100 тысяч сомов. Это чистый обман. Если правительство не может выполнить свои обязательства, то должно уйти в отставку или все объяснить и попросить прощения», — сказал депутат.