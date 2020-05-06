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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Депутаты требуют правительство выплатить компенсации медикам и милиционерам

Сотрудники внутренних дел не отказывались от дополнительных выплат за работу во время режима ЧС и ЧП. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что милиционеры возмущены заявлением премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева о добровольном отказе от компенсации.

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«Ко мне обратились милиционеры, они очень возмущены, сказали, что их дух упал. Они говорят, что работают без выходных, круглосуточно, с момента введения режимов ЧП и ЧС, от надбавок никто не отказывался. Вот медикам тоже обещали компенсацию в случае заболевания медработника или его смерти. Но вчера в два раза сократили размеры», — сказал он.

Его поддержал коллега Камчыбек Жолдошбаев. По его словам, медики Ат-Башинского района до сих пор не получили компенсаций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151999/
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