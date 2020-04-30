В областную больницу в городе Ош поставили несертифицированные защитные костюмы

В областную больницу в городе Оше поставили несертифицированные защитные костюмы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Айнуру Алтыбаева.

Она отметила, что сотрудники некоторых больниц вынуждены работать в не соответствующих стандартам средствах индивидуальной защиты (СИЗ).

Глава Минздрава Сабиржан Абдикаримов ответил, что, действительно, в Кыргызстане нет стандартов по СИЗ.

«Сейчас Минэкономики, департамент лекарственного обеспечения и Госсанэпиднадзор работают над утверждением стандартов. Никто не курирует этот вопрос, мы решим его», — пообещал он.



На 30 апреля 2020 года в Кыргызстане зафиксировано 746 случаев заражения COVID-19, 195 из них — у медиков.