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Власть

На борьбу с коронавирусом чиновники потратили 500 миллионов сомов из бюджета

На борьбу с коронавирусом Кыргызстан из бюджета выделил 700 миллионов сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, из них потрачено 500 миллионов сомов.

«На покупку средств индивидуальной защиты и других необходимых препаратов Минздраву выделено 215 миллионов сомов, МЧС — 300 миллионов сомов, ветеринарной службе — 3 миллиона, регионам — 27 миллионов», — рассказал глава кабмина.

Напомним, на сегодня в стране коронавирусной инфекцией заразились 195 медиков. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/151499/
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