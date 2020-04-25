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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Президент Кыргызстана обсудил со спикером и премьером антикризисные меры

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым и премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Указывается, что состоялся обмен мнениями о текущей эпидемиологической ситуации в стране. Кроме того, обсуждены деятельность госорганов по минимизации и преодолению негативных экономических последствий и первоочередные планы на постпандемический период.

Мухаммедкалый Абылгазиев рассказал о деятельности правительства по реализации плана антикризисных мер, усилиях по недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории республики. Отмечено, что ведется усиленный контроль за эпидемиологической ситуацией и новыми случаями заражения инфекцией, намечается тенденция выздоровления заболевших.

«Сооронбай Жээнбеков заметил, что в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в целом по стране должны быть рассмотрены различные варианты поэтапного возобновления экономической деятельности. Вместе с этим он обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения всех карантинно-санитарных требований и в дальнейшем, особенно на территориях с большим количеством подтвержденных случаев заболевания инфекцией», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151083/
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