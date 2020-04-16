Минюст отказал в регистрации инициативы граждан о референдуме. А Зулушеву можно

Министерство юстиции отказало в регистрации народных инициатив, поступивших от двух групп граждан Кыргызстана – «Люстрация» и «Один округ – один депутат». Об этом сообщили в ведомстве.

По данным Минюста, от группы «Один округ – один депутат» поступило заявление о регистрации проекта закона о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию и закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша. От инициативной группы «Люстрация» поступило заявление о регистрации проекта закона «О люстрации и предотвращении коррупции в Кыргызской Республике».

Обеим инициативным группам отказано в регистрации их заявлений. Основанием послужило действие на отдельных территориях страны режима чрезвычайного положения.

Стоит отметить, что ранее депутат Жогорку Кенеша Курманкул Зулушев вынес на общественное обсуждение законопроект о назначении референдума, на котором предлагается проголосовать, при какой форме правления кыргызстанцы хотят жить — парламентской или президентской.