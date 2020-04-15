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Власть

В парламенте предлагают отменить НДС на пшеницу. Инициатор — мукомол

В парламенте в первом чтении рассматривается проект по отмене НДС на пшеницу. Инициатором изменения в Налоговый кодекс выступает депутат Экмат Байбакпаев.

По его словам, изменение вносится по просьбе Ассоциации мукомолов Кыргызстана.

«В 2017 году мы внесли изменение в Налоговый кодекс, по которому начали облагать НДС пшеницу. Тогда предполагалось, что в бюджет поступит от 650 миллионов до 1 миллиарда сомов, но такого пополнения не получили. Сегодня рынок в стагнации, из 67 производителей функционируют только 13», — сообщил нардеп.

В ходе обсуждения Экмат Байбакпаев признал, что у него самого есть бизнес, связанный с переработкой муки.

«Да, есть. Я горжусь, что занимаюсь производством», — ответил он в ответ депутату Дастану Бекешеву, который поинтересовался бизнесом коллеги.


Ссылка: https://24.kg/vlast/150242/
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