В парламенте в первом чтении рассматривается проект по отмене НДС на пшеницу. Инициатором изменения в Налоговый кодекс выступает депутат Экмат Байбакпаев.

По его словам, изменение вносится по просьбе Ассоциации мукомолов Кыргызстана.

«В 2017 году мы внесли изменение в Налоговый кодекс, по которому начали облагать НДС пшеницу. Тогда предполагалось, что в бюджет поступит от 650 миллионов до 1 миллиарда сомов, но такого пополнения не получили. Сегодня рынок в стагнации, из 67 производителей функционируют только 13», — сообщил нардеп.

В ходе обсуждения Экмат Байбакпаев признал, что у него самого есть бизнес, связанный с переработкой муки.

«Да, есть. Я горжусь, что занимаюсь производством», — ответил он в ответ депутату Дастану Бекешеву, который поинтересовался бизнесом коллеги.





