Власть

Муку спасают от роста цен, кабмин вынес на обсуждение налоговые послабления

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в документ, регулирующий применение нулевой ставки НДС на ряд продовольственных товаров.

Речь о постановлении № 249 от 30 апреля 2022 года, которое предусматривает льготы по НДС для обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания цен. Новые поправки направлены на расширение этих механизмов.

Согласно проекту, предлагается дополнительно включить возможность поставок пшеницы не только напрямую импортерам и государственным резервам, но и через производителей муки. Это позволит обеспечивать сырьем малые мукомольные предприятия, которые не имеют возможности самостоятельно импортировать зерно.

Как отмечается в справке-обосновании, в отрасли возникли проблемы с поставками пшеницы из России. 

В частности, через Казахстан согласовывается лишь около 18-20 процентов заявок на железнодорожные перевозки, что привело к снижению запасов сырья у мукомолов.

В результате крупные предприятия, имеющие запасы, готовы поставлять зерно мелким производителям. Поправки должны упростить такие поставки и распространить налоговые льготы на более широкий круг участников рынка.

Документом предлагается актуализировать правовые нормы — в частности, обновить ссылку на статью Налогового кодекса с учетом изменений законодательства.

Ожидается, что принятые меры позволят избежать дефицита муки и сдержать рост цен на один из основных продуктов питания. 
Материалы по теме
Казахстан нарастил поставки зерна и муки в Кыргызстан
Серый импорт душит рынок муки в Кыргызстане: власти готовят ответные меры
Экспорт зерна из Казахстана в Кыргызстан вырос в 1,7 раза
Экономия электроэнергии. Кыргызстанцев призывают устанавливать датчики движения
Экономия электроэнергии. В Бишкеке проводят утренние и вечерние рейды
Ремонтные работы завершены, отключения света не производятся — БПЭС
В школах Бишкека сокращают уроки из-за дефицита электричества? Ответ мэрии
Нефтетрейдеры: В Кыргызстане есть запасы топлива, угрозы дефицита нет
Нехватка учебников. В школах проходят книжные ярмарки
Казахстан увеличил экспорт зерна и муки в Кыргызстан в 2,5 раза
Популярные новости
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Камеры, рейды и&nbsp;контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов Камеры, рейды и контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
Бизнес
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
