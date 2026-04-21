Муку спасают от роста цен, кабмин вынес на обсуждение налоговые послабления

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в документ, регулирующий применение нулевой ставки НДС на ряд продовольственных товаров.

Речь о постановлении № 249 от 30 апреля 2022 года, которое предусматривает льготы по НДС для обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания цен. Новые поправки направлены на расширение этих механизмов.

Согласно проекту, предлагается дополнительно включить возможность поставок пшеницы не только напрямую импортерам и государственным резервам, но и через производителей муки. Это позволит обеспечивать сырьем малые мукомольные предприятия, которые не имеют возможности самостоятельно импортировать зерно.

Как отмечается в справке-обосновании, в отрасли возникли проблемы с поставками пшеницы из России.

В частности, через Казахстан согласовывается лишь около 18-20 процентов заявок на железнодорожные перевозки, что привело к снижению запасов сырья у мукомолов.

В результате крупные предприятия, имеющие запасы, готовы поставлять зерно мелким производителям. Поправки должны упростить такие поставки и распространить налоговые льготы на более широкий круг участников рынка.

Документом предлагается актуализировать правовые нормы — в частности, обновить ссылку на статью Налогового кодекса с учетом изменений законодательства.

Ожидается, что принятые меры позволят избежать дефицита муки и сдержать рост цен на один из основных продуктов питания.