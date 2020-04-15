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Власть

Работа чиновников по возвращению кыргызстанцев признана депутатами недостаточной

Парламент признал работу правительства по возвращению соотечественников из-за границы домой недостаточной. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании.

Депутаты поручили кабмину в течение недели решить вопрос организации транспорта для мигрантов.

«Неделя — это очень короткий срок. Мы и так ведем работу, используя все наши возможности. Если не удается пока всех привезти, предусматриваем варианты создания для наших мигрантов условий, как дома, в стране прибывания», — сказал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Нардеп Жанар Акаев в ответ заявил, что чиновники просто пытаются тянуть время.

«Мы с утра не можем добиться конкретных ответов, почему до сих пор не привезли наших граждан. Покажите нам бумагу, что авиакомпании отказались от рейсов. Мы всячески пытаемся поддержать правительство, воздерживаемся от критики. Но ваша работа заключается только в задержании тех, кто матерится», — возмутился он.

Депутаты намерены обратиться к своим коллегам в мажилисе Казахстана с просьбой открыть транспортный коридор для кыргызстанцев.

«Сейчас позвонили мигранты из России. У них есть машины. Если нет самолета, готовы приехать на своих автомобилях колонной. Только договоритесь с РК, чтобы пропустили», — сказал парламентарий Алтынбек Сулайманов.

Кубатбек Боронов ответил, что с Казахстаном идут переговоры.

Отметим, накануне первый вице-премьер-министр заявил, что Республика Казахстан категорически отказалась пропустить граждан Кыргызстана, застрявших на казахско-российской границе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150234/
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