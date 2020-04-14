Казахстан категорически против пропуска кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке (Оренбургская область России). Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша.

Он отметил, что нет возможности забрать кыргызстанцев, застрявший на казахско-российской границе.

«По Соль-Илецку вопрос тяжелый, мы говорили об этом. Но люди не уходят. Казахстан категорически против. Нет возможности привезти их наземным транспортом. Мы надеемся, что скоро все решится», — заявил Кубатбек Боронов.

По данным МИД, в Оренбургской области России на границе с Казахстаном находятся 67 автомашин и около 110 кыргызских граждан, которые ожидают открытия государственной границы Казахстана.

