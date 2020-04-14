16:22
USD 78.25
EUR 85.58
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Казахстан категорически против пропуска кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке

Казахстан категорически против пропуска кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке (Оренбургская область России). Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша.

Он отметил, что нет возможности забрать кыргызстанцев, застрявший на казахско-российской границе.

«По Соль-Илецку вопрос тяжелый, мы говорили об этом. Но люди не уходят. Казахстан категорически против. Нет возможности привезти их наземным транспортом. Мы надеемся, что скоро все решится», — заявил Кубатбек Боронов.

По данным МИД, в Оренбургской области России на границе с Казахстаном находятся 67 автомашин и около 110 кыргызских граждан, которые ожидают открытия государственной границы Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150096/
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
ЕАЭС нужны зеленые коридоры для доставки товаров в кризисных ситуациях
В Минздраве утверждают, что средств защиты в Баткенском районе достаточно
Коронавирус в Кыргызстане. В реанимации остаются три медицинских работника
Врач из штаба, заболевшая коронавирусом: ни один чиновник меня не поддержал
Скандал девушки с патрулем: такие публикации сотрудниками милиции незаконны
В Минздраве выявлен сотрудник, зараженный коронавирусом
Режим ЧП в Кыргызстане. Журналистам все-таки обещают выдать аккредитацию
Мерзнут и нет СИЗ. Депутаты просят обратить внимание на дежурных на блокпостах
Правительство обещает не допустить провокаций с целью дестабилизации ситуации
Коронавирус в Кыргызстане. Заболеваемость медиков — одна из самых высоких в мире
Популярные новости
Новые случаи заражения коронавирусом выявили у&nbsp;находящихся в&nbsp;обсервации Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации
В&nbsp;Кыргызстане число контактных лиц превысило 6&nbsp;тысяч человек В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще 18&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще 18 случаев коронавируса
Запущена система мониторинга находящихся на&nbsp;домашнем карантине Запущена система мониторинга находящихся на домашнем карантине
Бизнес
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
Цена на&nbsp;газ в&nbsp;апреле не&nbsp;изменится. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлевает тарифы марта Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
Акция &laquo;MEGA для студентов&raquo;. Бесплатно для всех учащихся! Акция «MEGA для студентов». Бесплатно для всех учащихся!
Beeline бесплатно доставит смартфон или сим-карту с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем здоровье Beeline бесплатно доставит смартфон или сим-карту с заботой о вашем здоровье
14 апреля, вторник
16:20
В южной части Бишкека горит дом В южной части Бишкека горит дом
16:16
Казахстан категорически против пропуска кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке
16:01
ЕАЭС нужны зеленые коридоры для доставки товаров в кризисных ситуациях
15:52
Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
15:34
В Минздраве утверждают, что средств защиты в Баткенском районе достаточно