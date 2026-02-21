14:50
В России хотят ввести дополнительные платежи для трудовых мигрантов из стран СНГ

Российские власти готовят ужесточение правил для трудовых мигрантов из безвизовых стран СНГ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно проекту Минфина, с 2027 года мигранты будут обязаны оплачивать патент не только за себя, но и за своих несовершеннолетних детей и других иждивенцев — по 50 процентов от суммы собственного платежа. По достижении 18 лет дети должны будут оформить личный патент или покинуть страну при отсутствии других законных оснований для проживания.

Патент представляет собой ежемесячный фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. Сейчас базовая ставка составляет 1,2 тысячи рублей, с учетом дефлятора и регионального коэффициента она варьируется от 3,4 тысячи рублей в Чечне до 27,3 тысячи рублей в Краснодарском крае; в Москве плата составляет около 10 тысяч рублей в месяц.

Поправки расширяют круг мигрантов, обязанных платить за патент, включая тех, кто работает у физических лиц для личных или домашних нужд. Кроме того, усилится контроль за доходами — Налоговая служба проверит, чтобы «белый» заработок обладателей патента был не ниже прожиточного минимума в регионе.

Цель нововведений — более полный учет иностранных работников и вывод их доходов из тени. Для этого будут внедрены новые механизмы обмена данными между МВД и ФНС: информация о доходах мигрантов будет ежеквартально предоставляться в автоматическом режиме, что позволит проверять возможность продления патента и соблюдение условий вида на жительство или разрешения на временное проживание.
