Карантин не соблюдают. В ЖК предлагают изолировать всех с подозрением на вирус

Мера домашнего карантина не работает. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марлен Маматалиев.

Нардеп привел в пример своих знакомых и соседей, которые, несмотря на домашний карантин, свободно передвигались и контактировали с другими людьми.

«У одной знакомой мать находилась на домашнем карантине, а дочь свободно передвигалась, ходила в магазин. Три дня назад их обоих положили в больницу. Есть еще один сосед, который тоже не соблюдал меры самоизоляции, катался на велосипеде, все время ходил на улице», — рассказал депутат.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что 8 тысяч человек должны сейчас быть на карантине.

Депутат в ответ посетовал, что многие из тех, кто должен находиться на карантине, зная, что по мобильному приложению можно отследить передвижения, стали оставлять телефоны дома.

«Поэтому надо отменить карантин, и людей с подозрением на коронавирус необходимо изолировать от общества», — предложил Марлен Маматалиев.