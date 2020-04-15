Сооронбай Жээнбеков рассказал, почему согласился на продление режима ЧП

Сегодня президент Кыргызстана пришел в Жогорку Кенеш. Сооронбай Жээнбеков выступил перед депутатами и объяснил, почему согласился с премьер-министром продлить режим ЧП в некоторых районах и городах страны.

Для недопущения обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции режим ЧП продлевается до конца апреля, сообщил президент Сооронбай Жээнбеков парламентариям.

По его словам, введение режима ЧП в некоторых регионах страны было своевременным решением.

«Мы продлеваем режим ЧП, чтобы не допустить обострения ситуации. Сейчас прогнозируется, что пик распространения болезни придется на вторую половину апреля. Если мы сейчас остановим режим, то все усилия медиков и всего общества окажутся напрасными. А борьба с болезнью затянется надолго, и ее результаты будут намного плачевнее и нанесут большой удар государству», — заявил президент.