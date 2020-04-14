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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Депутат Жогорку Кенеша предлагает продлить режим ЧП до конца Орозо

Депутат Руслан Казакбаев предлагает продлить режим ЧП до конца мусульманского поста. Об этом он заявил сегодня на совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша.

Он отметил, что мировые эксперты прогнозируют продление сроков распространения коронавируса до конца мая.

«Представители Министерства здравоохранения сказали, что пик заболеваемости приходится на 20-25 апреля. У мировых экспертов другие прогнозы. Если мы в конце апреля остановим карантин, в это время начнется месяц Рамазан и люди начнуть ходить друг к другу в гости и собираться толпами. Чтобы этого не допустить, может, режим ЧП надо продлить до конца мая», — заявил нардеп.

Напомним, сегодня президент подписал указ о продлении режима ЧП до 30 апреля. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/150102/
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