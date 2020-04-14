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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Мерзнут и нет СИЗ. Депутаты просят обратить внимание на дежурных на блокпостах

Дежурные на блокпостах в регионах, где введен режим ЧП, нуждаются в теплых и защитных костюмах. Об этом на совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша заявила депутат Гулкан Молдалиева.

По ее словам, несмотря на дождливую погоду, дежурные медики, военные и сотрудники внутренних дел не обеспечены соответствующими костюмами.

«Они стоят под дождем и мерзнут. Могут заболеть. Ведь и так рискуют здоровьем. Они боятся открыто сказать об этом, поэтому просят озвучить их проблему нас», — сказала нардеп.

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев сообщил, что все дежурные обеспечены СИЗ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150074/
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