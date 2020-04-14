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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство обещает не допустить провокаций с целью дестабилизации ситуации

Кыргызстан не готов к тяжелым временам. Об этом на совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Отвечая на вопрос депутатов, он отметил, что в случае обострения ситуции с распространением мировой пандемии республике будет тяжело.

«Если настанут тяжелые времена, будет тяжело. По противогазам я прекрасно знаю. У нас старые противогазы, с прошлого века, с 80-х годов, они в 3-4 раза превысили срок эксплуатации. Когда надеваешь, могут порваться. Нужны миллиарды денег. Государство не может обновить это все», — сказал Кубатбек Боронов.

Правительство не допустит возможных провокаций с целью дестабилизации обстановки со стороны тех, кто попытается воспользоваться ситуацией.

«Сейчас многие остались без работы. Если не поддержать их, то могут возникнуть проблемы, что будет играть на руку силам, желающим воспользоваться ситуацией. У нас хватит сил их остановить», — заявил чиновник.

По его словам, кабмин работает по трем сценариям в связи с распространением пандемии.

«Мы рассматривали развитие ситуации по росту числа больных. Были худшие варианты на примере европейских стран и США. Но трудно говорить, что будет в течение ближайшего месяца. Если сегодня 11 новых случаев заражения, вчера было более 40, поэтому невозможно говорить о стабильности», — подчеркнул Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150070/
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