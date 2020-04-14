Правительство признало, что своевременно не провело разъяснения о COVID-19

Правительство признало, что своевременно не провело разъяснительную работу среди населения о COVID-19. Об этом сегодня на совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Отвечая на вопрос депутатов, он заметил, что в начале марта Саудовская Аравия и ОАЭ не входили в категорию стран, в которых наблюдалась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

«Да, мы должны были провести разъяснительные работы. Поездку организовал не кабмин. В умру можно поехать, взяв туристическую визу. Мы не могли бы запретить. Но проблему мы сейчам увидели», — сказал чиновник.



Отметим, что первый в Кыргызстане случай заболевания COVID-19 был обнаружен у жителя Сузакского района, посетившего Саудовскую Аравию. Недавно в Пакистане умер гражданин КР от коронавирусной инфекции.



