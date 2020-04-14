13:19
USD 78.25
EUR 85.58
RUB 1.06
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство признало, что своевременно не провело разъяснения о COVID-19

Правительство признало, что своевременно не провело разъяснительную работу среди населения о COVID-19. Об этом сегодня на совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Отвечая на вопрос депутатов, он заметил, что в начале марта Саудовская Аравия и ОАЭ не входили в категорию стран, в которых наблюдалась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

«Да, мы должны были провести разъяснительные работы. Поездку организовал не кабмин. В умру можно поехать, взяв туристическую визу. Мы не могли бы запретить. Но проблему мы сейчам увидели», — сказал чиновник.

Отметим, что первый в Кыргызстане случай заболевания COVID-19 был обнаружен у жителя Сузакского района, посетившего Саудовскую Аравию. Недавно в Пакистане умер гражданин КР от коронавирусной инфекции.

Ссылка: https://24.kg/vlast/150062/
просмотров: 1358
Версия для печати
Материалы по теме
Президент выслушал мнение спикера, депутатов и премьера о продлении режима ЧП
Оскорбление патруля. Юрист считает, что милиция сама спровоцировала девушку
Правительство объяснило, почему не согласно на ЧС и просит продлить режим ЧП
Глава ВОЗ назвал условия для снятия ограничений из-за коронавируса
Число детей, зараженных коронавирусом в Кыргызстане, достигло 40
Спецодежда в пути. В Минздраве отреагировали на жалобу медиков из Лейлека
Минздрав рассказал, когда откроется кыргызско-турецкая больница в Бишкеке
Половина аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах — нерабочие
Число заболевших коронавирусом в мире за сутки выросло на 70 тысяч человек
В Кыргызстане назвали, когда ожидают пика заболеваемости коронавирусом
Популярные новости
Почему не&nbsp;может быть и&nbsp;речи о&nbsp;прекращении карантина, объяснил премьер-министр Почему не может быть и речи о прекращении карантина, объяснил премьер-министр
Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос о&nbsp;режиме ЧП&nbsp;15&nbsp;апреля Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос о режиме ЧП 15 апреля
Не&nbsp;хватает информации. Депутаты Жогорку Кенеша о&nbsp;продлении режима&nbsp;ЧП Не хватает информации. Депутаты Жогорку Кенеша о продлении режима ЧП
Режим ЧС&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане хотят продлить до&nbsp;30&nbsp;апреля Режим ЧС в Кыргызстане хотят продлить до 30 апреля
Бизнес
Beeline бесплатно доставит смартфон или сим-карту с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем здоровье Beeline бесплатно доставит смартфон или сим-карту с заботой о вашем здоровье
Вееline: забота об&nbsp;абонентах в&nbsp;условиях ЧП. Что было реализовано за&nbsp;три недели Вееline: забота об абонентах в условиях ЧП. Что было реализовано за три недели
&laquo;Оптима Банк&raquo; оказал помощь медицинским учреждениям на&nbsp;юге Кыргызстана «Оптима Банк» оказал помощь медицинским учреждениям на юге Кыргызстана
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; оказало финансовую помощь медикам ОАО «Халык Банк Кыргызстан» оказало финансовую помощь медикам
14 апреля, вторник
13:12
Режим чрезвычайного положения продлен до 30 апреля. Президент подписал указ Режим чрезвычайного положения продлен до 30 апреля. Пре...
12:32
Правительство признало, что своевременно не провело разъяснения о COVID-19
12:22
Президент выслушал мнение спикера, депутатов и премьера о продлении режима ЧП
12:19
Оскорбление патруля. Юрист считает, что милиция сама спровоцировала девушку
12:13
Правительство объяснило, почему не согласно на ЧС и просит продлить режим ЧП