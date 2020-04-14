Президент выслушал мнение спикера, депутатов и премьера о продлении режима ЧП

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и лидерами парламентских фракций страны.

По данным пресс-службы главы государства, состоялся обмен мнениями о текущей ситуации и мерах по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны, усилению поддержки медиков и всех лиц, задействованных на передовой в борьбе против инфекции.

Отмечено, что тенденция заболеваемости граждан за последние дни говорит о преждевременности снятия ограничений.

Торага Жогорку Кенеша и глава кабмина считают целесообразным продление режима чрезвычайного положения в отдельных городах и районах республики.

Лидеры парламентских фракций озвучили ряд предложений правительству в части поддержки предпринимательства, социально уязвимых слоев населения, стимулирования экономики в случае продления режима ЧП.

Сооронбай Жээнбеков еще раз заметил, что первоочередным вопросом в сложившейся ситуации являются безопасность и охрана здоровья граждан.