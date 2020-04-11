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Власть

Рейтинг Дональда Трампа рекордно вырос на фоне пандемии коронавируса

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг рекордной отметки на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщило агентство REGNUM со ссылкой на телеканал Fox News.

Согласно данным соцопроса, работу Дональда Трампа на посту главы государства одобряют 49 процентов опрошенных. Против действующего американского лидера выступили также 49 процентов респондентов. Еще 2 процента воздержались от ответа.

Телеканал отметил, что ранее рейтинг Дональда Трампа по соцопросам никогда не превышал 48 процентов. Fox News связывает рост популярности американского лидера с обеспокоенностью жителей США ситуацией с распространением коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149790/
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