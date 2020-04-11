Не хватает информации. Депутаты Жогорку Кенеша о продлении режима ЧП

15 апреля в Кыргызстане истекает срок действия режима чрезвычайного положения. Но есть вероятность, что его продлят.

По закону это должен сделать Жогорку Кенеш. В аппарате ЖК пока не располагают информацией о том, будут ли депутаты обсуждать данный вопрос в ближайшие дни.

Тем временем число зараженных COVID-19 ежедневно растет. На сегодня в республике 298 подтвержденных случаев. Одновременно повышается и градус напряжения среди населения: у многих людей, оставшихся без работы, закончились деньги. Как выживать дальше? Вопрос один из самых актуальных.

24.kg обратилось к депутатам Жогорку Кенеша с вопросом, надо ли ослабить режим ЧП или стоит его продлить.

Дастан Бекешев, депутат от фракции СДПК:

Фото из интернета. Депутат Дастан Бекешев

— Режим ЧП, вероятно, продлят, но нужно ввести параллельно некоторые послабления. Запустить, к примеру, предприятия, хотя бы частично и с условием, что люди будут соблюдать дистанцию. Можно активизировать и службы такси. Но опять же в машине не более одного пассажира, авто дезинфицировать, водитель должен быть в маске и резиновых перчатках. Общественный транспорт пока нельзя выводить, иначе точно все заболеем. Пусть работают частные медицинские клиники, но если в какой-нибудь зафиксируют случай заражения, владельца надо привлекать к ответственности, а больницу закрывать. И, конечно, надо выдать аккредитацию журналистам. Им в первую очередь. Сейчас страна просто бурлит от фейков и слухов, и только профессионалы могут побороть это и предоставить людям объективную и своевременную информацию.

Мы не можем держать всех безработными так долго. Надо переформатировать и работу комендатуры, чтобы не было потока противоречивых распоряжений. Дастан Бекешев

Мирлан Жеенчороев, депутат от фракции «Республика — Ата Журт»:

Фото из интернета. Депутат Мирлан Жеенчороев

— Чтобы парламент мог принять объективное решение, продлевать или нет режим ЧП, вводить ли послабления, необходима ясная картина: точное число заболевших, возможная динамика их роста. Минздрав и республиканский штаб обязаны предоставить данные по эпидемиологической ситуации. У нас дела обстоят не очень хорошо, если сравнивать с Казахстаном и Россией и брать процентное соотношение заразившихся к численности населения.

Конечно, надо понемногу выводить из изоляции реальный сектор экономики и рассматривать возможность поэтапного запуска предприятий. Однако пока в тех районах, где спад числа инфицированных и ситуация стабилизируется. Еще важен такой момент: чиновники на местах не должны бояться говорить правду. Если мы опять начнем играть с цифрами и снимем сейчас режим ЧП, а инфекция сделает резкий скачок вверх, наши соседи и партнеры просто оставят нас в полной изоляции и не откроют границы. Поэтому, прежде чем снимать ограничения, нужно удостовериться в правдивости предоставляемой из регионов информации.

Пандемия выльется в социально-экономические потрясения. Последствия окажутся непредсказуемыми. Мирлан Жеенчороев

Алмазбек Баатырбеков, лидер фракции «Кыргызстан»:

Фото из интернета. Лидер парламентской фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков

— Если правительство решит, что надо продлевать режим чрезвычайного положения, и обоснует, мы поддержим, конечно. Но решение опять же за республиканским штабом и кабмином. Их рекомендацию мы исполним. У них все реальные данные на руках. Они оценивают степень риска. Однако людям надо доходчиво объяснить, почему государство пошло на такие меры, чтобы не спровоцировать недовольства.

Согласен, что нужны определенные послабления, иначе после выхода из карантина республика скатится в экономическую пропасть. Алмазбек Баатырбеков

Тынчтык Шайназаров, депутат от фракции «Онугуу-Прогресс»:

Фото из интернета. Депутат Тынчтык Шайназаров

— Отменять режим чрезвычайного положения сейчас нельзя. Еще не выявлены все контактные, не исследованы 8 тысяч замороженных проб.

Правительство и республиканский штаб не дают прогнозов, только уклончивые ответы. При таких обстоятельствах сложно определить, до какого срока продлевать ЧП. Глава Минздрава постоянно путается в цифрах по зараженным, нет четкой разбивки по регионам, по каждому населенному пункту, а она необходима, чтобы мы могли понимать, где можно ввести послабления и какого характера они должны быть. Нет данных, кто сегодняшние заболевшие, как они подцепили коронавирус. Где последние данные по анализам тех, кто в течение этих двух недель приехал в страну? Продлить ЧП и карантин можно, но людям надо доходчиво растолковать, почему и насколько.

Где гарантия, что, если завтра, например, мы запустим некоторые предприятия, не подскочит число инфицированных? Тынчтык Шайназаров

Айсулуу Мамашова, лидер парламентской фракции «Ата Мекен»:

Фото из интернета. Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова

— С экономической точки зрения, конечно, такой жесткий режим ЧП надо отменять или вводить послабления, потому что последствия будут очень плачевными после того, как государство выйдет из карантина. Продлевать чрезвычайное положение еще на месяц-два немыслимо. Мы не сможем оправиться от таких жестких ограничений. Люди голодают из-за того, что нет экономической активности. Палка о двух концах: болеть или сидеть без работы и денег. А средства взять негде. Как бизнесмены будут платить налоги, если предприятия стоят? Поэтому ответить однозначно, надо ли продлевать ЧП, я не могу. Но определенные послабления необходимы, иначе мы просто не выживем, и помощи ждать не приходится. Весь мир затронул коронавирус, поэтому каждый сейчас сам за себя.

Карантин себя оправдывает, и болезнь сдает позиции, но Кыргызстан — бедная страна, у нас нет ресурсов продолжать бороться с COVID-19 без финансовой подпитки. Айсулуу Мамашова

Улугбек Ормонов, депутат от фракции «Бир Бол»:

Фото из интернета. Депутат Улугбек Ормонов

— Пока распоряжения правительства о продлении чрезвычайного положения в Жогорку Кенеш не поступало. Но, думаю, совсем отменять ЧП сейчас не имеет смысла, поскольку до сих пор нет данных, на какой период придется пик заболеваемости. Однако послабления нужны. Для предпринимателей в первую очередь. Их нужно постепенно снимать с карантина, чтобы они начали работать. Но это только в Бишкеке. В регионах, особенно в Оше и Джалал-Абаде, где большинство зараженных, надо с введением поэтапного снятия ограничений повременить.