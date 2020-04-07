Три причины не менять Конституцию по версии Тамерлана Ибраимова

Законотворческая инициатива депутата Курманкула Зулушева вызвала широкую общественную полемику. У автора есть сторонники, их, конечно, мало. Гораздо больше экспертов выступили против референдума по изменению формы правления в стране.

Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов тоже решил высказать свою точку зрения. 24.kg публикует мнение без сокращений.

Законопроект о проведении референдума по выбору формы правления на днях предложен Жогорку Кенешу. Время для этого выбрано крайне неподходящее — в стране введены режимы ЧС и ЧП. Кроме того, нарушены процедуры. Конечно, чрезвычайное положение когда-то закончится, а также можно исправиться и соблюсти процедуры по инициации референдума. Однако, есть как минимум три важные причины, почему этого на данном историческом этапе Кыргызстану делать не нужно. Они следующие

Нельзя предлагать народу выбор в том, в чем он плохо разбирается

Не только простые граждане, но даже большинство юристов и политологов в стране некорректно представляют себе особенности форм правления. По-разному их трактуют и смутно представляют последствия их введения.

Прежде чем спрашивать народ, политики и эксперты должны сами четко и ясно определиться с терминологией, решить, что, по их мнению, лучше подходит для страны, а также смоделировать, как эта форма будет работать в конкретных условиях Кыргызстана. Ничего этого нет.

Вместо этого народу, который не имеет всей полноты понимания вопроса, предлагают сделать судьбоносное решение.

С уверенностью можно сказать, что вопрос о выборе формы правления не объединит, а разъединит общество.

Какую бы форму правления не выбрали на референдуме, значительная часть кыргызстанцев будет недовольна, и на следующий день после голосования начнется очередная возня с очередной конституционной реформой.

Текущие основные проблемы не требуют изменения Конституции

Людей сейчас волнуют вопросы развития экономики, создания рабочих мест, роста благосостояния, соблюдения законности госорганами, улучшение госуправления. Все это можно и нужно делать в рамках действующей Конституции

В последние годы у людей сложились ложные представления, что парламентская республика в Кыргызстане неизменно приведет к укреплению демократии и росту ответственности исполнительной ветви власти. Ну а если ввести президентскую форму, то это даст твердую руку, улучшение управляемости и опять же укрепление демократии. Однако это не так.

Следует хорошо понимать, что при парламентской форме власть будет находиться у правительства, которое народ не избирал. Тамерлан Ибраимов.

Назначать премьера и его кабинет будет группа депутатов, а каково у нас большинство депутатов, мы хорошо знаем. В разных странах парламентаризм работает по-разному.

Парламентская республика относительно эффективна, например, в Германии. Но такие парламентские республики, как в Италии или Греции, считаются в Евросоюзе очень далекими от образцов хорошей управляемости. Если взять опыт стран бывшего СССР, то показательны Молдова (ранее там была чисто парламентская форма правления) и Грузия (стала парламентской перед уходом с поста президента Михаила Саакашвили).

В Молдове долгое время реальная власть находилась в руках у Владимира Плахотнюка — депутата-олигарха, который фактически назначал руководителей силовых ведомств и собственно членов правительства.

В Грузии, не имея официальных постов, до сих пор самым влиятельным политиком является Бидзина Иванишвили, который в значительной мере решает, кому быть президентом и премьер-министром.

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В Кыргызстане при парламентской форме правления, вероятно, случится примерно то же — группы олигархов договорятся между собой, распределят сферы влияния и начнут править страной. При этом будет непонятно, с кого спрашивать: премьер-министра народ не избирал, а депутаты парламента традиционно станут перекладывать ответственность друга на друга. Результатом будет частая смена правительств, круговая безответственность, хроническая социально-политическая нестабильность.

При чисто президентской форме правления более понятно, кто за все ответственен и с кого спрашивать.

При этом, учитывая прошлую тенденцию всех предыдущих президентов по усилению своей власти, при такой форме правления президент в Кыргызстане, скорее всего, будет стремиться полностью поставить под контроль парламент.

В США, например, это не срабатывает, потому что там есть по-настоящему независимая судебная власть и глубокие традиции политической самостоятельности Конгресса. У нас же ничего такого нет.

Поэтому вводить чисто президентскую форму — это значит ставить под удар и без того слабый и политически зависимый парламент, который после этого вообще надолго утратит не то что возможность, но даже желание быть самостоятельным.

Действующая в Кыргызстане форма правления — смешанная, в значительной степени тяготеющая к парламентской форме.

Ее в мире принято называть премьер-президентской системой. Это означает, что в зависимости от того, кто пользуется поддержкой большинства парламента — президент или премьер-министр, тот и имеет реальную власть в стране. Главное при этом — позиция парламента. Эта форма также не идеальна, но она открывает большое поле для вариаций и улучшений политической системы в стране, где как президент, так и парламент должны стремиться к сотрудничеству друг с другом.

Напрашивается вывод: менять нынешнюю форму правления на новую — это менять шило на мыло, где новые формы правления ничем не лучше действующей.

Возможно, даже они хуже для сегодняшнего Кыргызстана, учитывая неразвитость здесь политических партий и сомнительную силу судов как независимой ветви власти.

Это не нужно народу и бессмысленно для Сооронбая Жээнбекова

Будем откровенны, все предыдущие изменения Конституции делались президентами для того, чтобы укрепить или продлить свою власть. Однако, Аскар Акаев поменял Конституцию в 2003 году, но был изгнан из страны в 2005-м.

Курманбек Бакиев изменил под себя Основной закон в 2007-м и потерпел фиаско в 2010 году.

Алмазбек Атамбаев тоже не удержался и пошел на поводу у некомпетентных советников, которые убедили его в том, что, изменив Конституцию, он сможет удержать власть после официального ухода с поста. Что стало с Атамбаевым, известно всем.

А что нынешний глава государства?

Можно со 100-процентной гарантией утверждать, что президент Сооронбай Жээнбеков в 2023 году не предпримет попыток продлить свою власть. Обнуление в Кыргызстане не пройдет Тамерлан Ибраимов.

После Акаева любой президент в КР, который примет подобное решение, получит на центральной площади десятки тысяч протестующих. Вариант «преемник» тоже работать не будет. Понятно почему. Но главное — изменение формы правления никак не связано ни с обнулением, ни с разного рода операциями «преемник». Полагаю, что президент это прекрасно понимает. А менять форму правления ради непонятных и смутных последствий нерационально и недальновидно

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Тогда возникает резонный вопрос: кому выгодно сейчас поднимать вопрос о конституционной реформе?

Это выгодно некоторым олигархическим и политическим кругам, которые полагают, что, изменяя Конституцию, они поднимут высокую волну, в результате которой смогут улучшить свои позиции и получить больше власти. В этом смысле некоторые из них правы.

Конституционная реформа это большое напряжение, дискуссии, споры, изменение не только самого Основного закона, но и массы других, смена людей на политических постах, трата немалых финансовых средств...

В общем большой «шухер» в масштабах всей страны. Вот только ничего общего с общественным благом это не имеет. Вместо того чтобы наконец начать реально работать, планировать и реализовывать большие и малые проекты в экономике, здравоохранении, образовании, страна надолго погрузится в болото рассуждений о «правильности» и «неправильности» разных форм правления, бессмысленного изменения законов и новой дележки портфелей.

Поэтому сегодня Конституцию менять не только не нужно, но и вредно.

P.S. Возможно, когда-то в будущем вопрос о реформе Конституции и станет по-настоящему актуальным, но для сегодняшнего Кыргызстана это не несет ничего, кроме потери времени, ресурсов и вредных социально-политических последствий.