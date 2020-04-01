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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Сузаке не хватает машин для транспортировки больных, ГСМ и экипировки

Эпицентр распространения коронавирусной инфекции в Кыргызстане — Сузакский район — не оснащен необходимыми специальными средствами защиты. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Айнура Осмонова.

По ее словам, в Сузаке не хватает машин для транспортировки зараженных.

«У скорой помощи мало машин, приходится использовать другие транспортные средства, которые потом становятся очагом заражения. Работникам комендатуры не хватает бензина и защитных костюмов. Милиция тоже без соответствующей экипировки патрулирует улицы. Им очень трудно, приходится каждого гонять по домам. Необходимо срочно обеспечить район бензином, хлором и костюмами», — предложила Айнура Осмонова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148762/
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