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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Государственным каналам никто не верит. Депутаты против ограничения работы СМИ

Работа независимых СМИ не должна быть ограничена. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Жанар Акаев.

Он отметил, что сейчас на первом месте и актуально — достоверное информирование народа о ситуации с распространением коронавируса и борьбе с инфекцией.

Госканалам никто не верит, и их никто не смотрит.

Жанар Акаев

«Комендатура раздала пропуски государственным телеканалам, а работу частных СМИ ограничили. Вот у меня список самых рейтинговых информационных сайтов. Никто из них не получил пропуск. Дайте сегодня до обеда разрешение на работу в Бишкеке. Они должны ходить на пресс-конференции, снимать и информировать население. Иначе народ будет сидеть и верить всяким фейкам в интернете», — потребовал Жанар Акаев от коменданта столицы Алмазбека Орозалиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148756/
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