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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Полным бардаком назвала работу комендатуры Бишкека депутат парламента

В Бишкеке не дают работать частным охранным агентствам. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева.

Она отметила, что комендатура столицы не смогла урегулировать вопрос с пропускной системой в городе.

«С пропусками полный бардак. Вы не пускаете в Бишкек охранников бизнеса. Кто тогда будет отвечать за сохранность объектов бизнеса?» — спросила депутат, обращаясь к коменданту города Алмазбеку Орозалиеву.

Депутат Наталья Никитенко напомнила коменданту, что, несмотря на режим ЧП, экономическая система жизнеобеспечения города должна работать.

«В таком режиме правоохранительные органы и военные структуры получают особые полномочия, но должна быть адекватной связь между комендатурой и штабом, в том числе по пропускам. Иначе экономическая система города отключится и никто — ни военные, ни милиция — не остановят разгневанный народ», — заявила нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148752/
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