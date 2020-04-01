Полным бардаком назвала работу комендатуры Бишкека депутат парламента

В Бишкеке не дают работать частным охранным агентствам. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева.

Она отметила, что комендатура столицы не смогла урегулировать вопрос с пропускной системой в городе.

«С пропусками полный бардак. Вы не пускаете в Бишкек охранников бизнеса. Кто тогда будет отвечать за сохранность объектов бизнеса?» — спросила депутат, обращаясь к коменданту города Алмазбеку Орозалиеву.

Депутат Наталья Никитенко напомнила коменданту, что, несмотря на режим ЧП, экономическая система жизнеобеспечения города должна работать.

«В таком режиме правоохранительные органы и военные структуры получают особые полномочия, но должна быть адекватной связь между комендатурой и штабом, в том числе по пропускам. Иначе экономическая система города отключится и никто — ни военные, ни милиция — не остановят разгневанный народ», — заявила нардеп.