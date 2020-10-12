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Экономика
Сюжет: Беспорядки после выборов

Бизнес-сообщество просит обеспечить бесперебойную работу во время ЧП

Международный деловой совет призывает государственные и муниципальные органы обеспечить беспрепятственную работу предприятий в Бишкеке при введении ограничительных мер.

В организации отмечают, что к ним в эти дни поступают многочисленные обращения предпринимателей о возможных ограничениях, связанных с режимом чрезвычайного положения в Бишкеке.

При этом бизнес не может получить внятных ответов от профильных госорганов и мэрии Бишкека о детальном порядке применения возможных ограничительных мер в отношении субъектов предпринимательства.

В то же время, подчеркивают в МДС, поставки жизненно важных товаров и услуг должны осуществляться в страну как в дневное, так и в ночное время суток.

«Во избежание перебоев в деятельности компаний, обеспечивающих поставку продуктов питания и других товаров и услуг в Бишкеке, бизнес-сообщество призывает государственные органы и органы местного самоуправления обеспечить беспрепятственное передвижение сотрудников и транспорта таких компаний, в том числе в ночное время суток», — отметили в МДС.

Напомним, на территории Бишкека введено чрезвычайное положение на период с 20.00 12 октября до 7.00 19 октября 2020 года, действует комендантский час с 22.00 до 5.00.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/168958/
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