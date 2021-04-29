Инцидент на границе. В двух айыльных аймаках введен режим ЧП

В двух айыльных аймаках близ кыргызско-таджикской границы введен режим чрезвычайного положения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе полпреда Баткенской области.

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Уточняется, что режим ЧП введен в айыльных аймаках Ак-Сай и Ак-Татыр.

«Создан областной штаб по ситуации на границе. Женщин и детей, проживающих рядом с местом конфликта, эвакуируют в безопасную зону. Одни местные жители уехали к родственникам, других эвакуируем в населенные пункты, расположенные близ города Баткена», — сообщили редакции.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

30-летний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.