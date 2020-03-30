Коронавирус в Кыргызстане. Прибывших из Москвы мигрантов поместили в обсервацию

Прибывших накануне из Москвы мигрантов разместили в обсерваторах. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

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По его словам, информация о том, что кого-то из них опустили домой, не соответствует действительности.

«У всех прибывших взяты экспресс-тесты на коронавирус. Помимо этого, они сдадут ПЦР анализы. Если их анализы будут отрицательными, выпишем», — сказал Космосбек Чолпонбаев.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что бортом из Москвы прилетели 402 человека. Одного из них отправили обратно.

«Один человек является гражданином России, его отправили обратно в Москву. Остальных разместили в трех гостиницах — «Ак-Кеме», «Достук» и «Карвен». Всех, у кого имеются авиабилеты, мы возвращаем на родину. Мы их встретим, обеспечим медицинским обслуживанием», — сказал Кубатбек Боронов.

Напомним, вчера из аэропорта «Шереметьево» рейсом Москва — Бишкек прилетели 400 кыргызстанцев. Они несколько дней ночевали в аэропорту, ожидая вылета в Бишкек. Это мигранты, которые остались без работы.

В аэропорту Новосибирска уже несколько дней не могут вылететь на родину около 100 кыргызстанцев.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.