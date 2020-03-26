Транспорт с сотрудниками работающих в режиме ЧП организаций пустят через посты

Транспорт с сотрудниками компаний, которым разрешено работать во время чрезвычайного положения, будут пускать без пропусков. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, со вчерашнего дня приостановлена деятельность общественного транспорта и такси. На сегодня отдельные такси все равно ездят, этого не должно быть. В ближайшее время в этой сфере наведут порядок.

Чиновник отметил, что все предприятия и компании должны сами организовать транспортировку своих работников.

«Чтобы не было сложностей, мы сейчас вносим проект приказа коменданту, аналогичный грузоперевозкам. Он также будет опубликован, и транспорт, который перевозит сотрудников, сможет ездить по городу и через блокпосты. Для этого у водителя должны быть с собой копия приказа, списки работников. У каждого сотрудника должна быть справка с места работы в произвольной форме с указанием основных данных компании, сферы деятельности, маршрута и графика передвижения», — подчеркнул Эркин Асрандиев.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.