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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане разрешили производство и реализацию медицинских масок без лицензии

Постановлением правительства в Кыргызстане временно разрешены производство и реализация медицинских масок без лицензии и государственной регистрации. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, временно разрешена поставка без государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, включенных в Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств. 

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Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Решение принято в целях обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, принятия оперативных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории КР.

Разрешено субъектам фармацевтической и предпринимательской деятельности до официальной отмены настоящего постановления:

  • поставка без государственной регистрации препаратов, включенных в Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий и/или перечень средств, необходимых для диагностики и лечения коронавирусной инфекции;
  • поставка лекарственных средств и медицинских изделий в случаях отсутствия маркировки упаковки на государственном и официальном языках; инструкции по медицинскому применению на государственном и официальном языках с обеспечением перевода на государственный или официальный язык.

Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области сегодня вводят чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147908/
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