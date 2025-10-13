23:45
Общество

Посмертную маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако

Посмертную маску актера, поэта и барда Владимира Высоцкого продадут на аукционе в Монако, ее приблизительная стоимость оценивается в 100-120 тысяч евро. Об этом сообщил НСН со ссылкой на аукционный дом Hermitage Fine Art.

Отмечается, что маска была отлита в 1980 году под руководством последней жены Высоцкого — актрисы Марины Влади.

«Маска является первой из трех известных бронзовых масок, отлитых по оригинальной гипсовой форме, изготовленной вскоре после смерти артиста», — указано в описании лота.

На предмет нанесены инициалы Марины Влади и год создания. Маска уйдет с молотка 21 октября.
