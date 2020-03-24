Аптека, магазин, больница. По каким причинам можно выходить на улицу во время ЧП

Во время чрезвычайного положения с 7.00 до 20.00 граждане могут выходить из дома только в магазин, аптеку или больницу. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он добавил, что исключение предусмотрено только для служащих, привлеченных к работе в период чрезвычайного положения. Сотрудники магазинов, аптек и больниц должны получить разрешительный документ, который позволит им приезжать на работу.

Кубатбек Боронов напомнил, что во время комендантского часа (с 20.00 до 7.00) категорически запрещается выходить на улицу.

Сегодня стало известно о еще 26 заболевших коронавирусом. Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение и комендантский час.